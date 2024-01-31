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الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج على ارتفاع أكثر من 900 متر

تشرين:
تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة قطبية المنشأ.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على المنطقة الساحلية، وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر وممزوجة دون ذلك.
الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا على المنطقة الساحلية وجنوبية غربية في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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