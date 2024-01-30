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في ثالث أفلامه إخراجاً.. الفنان أيمن زيدان مُكرماً في مهرجان “سينميانا الدولي”

دمشق- ميسون شباني:
تكريم جديد تحصده السينما السورية في الخارج عبر أفلامها التي تقدمها حيث كرّم مهرجان (سينيمانا الدولي) في نسخته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته في محافظة مسندم في سلطنة عمان الفنان أيمن زيدان عن الفيلم الروائي الطويل (أيام الرصاص)..
وشهد اليوم الأول للمهرجان عرض الفيلم الروائي الطويل “أيام الرصاص” وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وتأليف أيمن زيدان، بالتعاون مع أحمد عدره، وحمل الفيلم بصمات الفنان زيدان إخراجاً وتمثيلاً..
ويسرد الفيلم في بنيته الحكائية قصة رجل أراد استعادة مكانته الاجتماعية بعد إحالته إلى التقاعد، ويواجه خلال ذلك تحديات عديدة أبرزها هروب ابنته ليلة زفافها، ليبدأ الأب رحلة البحث عن ابنته بهدف قتلها، إلّا أنه يتعرض لمفاجأة خلال رحلته، وتتغير مسار الرحلة، ما يجبره على تقديم تنازلات، ليدفع ثمن قسوته وجبروته.
يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم السوريين منهم؛ سعد مينه، حازم زيدان، غابرييل مالكي، سالي أحمد، لمى بدور، حسام سلامة وغيرهم.
الجدير بالذكر أنّ الفنان أيمن زيدان سبق أن خاض تجربة الإخراج في مناسبتين سابقتين عبر فيلمي “أمينة” و“غيوم داكنة”.

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