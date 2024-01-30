ساحل العاج إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

تشرين:

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد مواجهة ماراثونية ضد السنغال (حامل اللقب) انتهت بفوز الأفيال بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ثمن النهائي.

تقدم منتخب السنغال مبكراً في الدقيقة 4 عن طريق حبيب ديالو ولكن المنتخب الإيفواري سجل هدف التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله فرانك كيسيه في الدقيقة 76.

ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح، وسجل للمنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي وباب سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع موسى نياكاتيه.

وسجل للمنتخب الإيفواري نيكولاس بيبي وكريستيان كوامي وسباستيان هالير وسيرجي أورييه وفرانك كيسيه.

وتأهل منتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه المؤقت إيمرس فاي الذي تولى المهمة قبل ساعات من اللقاء بعد إقالة الفرنسي جيان جاسكيه إلى ربع النهائي ليضرب موعداً مع الفائز من لقاء مالي وبوركينا فاسو، بينما ودَّع منتخب السنغال حامل اللقب بقيادة مدربه أليو سيسيه.

بدأ اللقاء باستحواذ سنغالي على وسط الملعب ومحاولة من جانب ساديو ماني لم تكتمل ولكن الدفاعات الإيفوارية لم تصمد سوى 4 دقائق فقط بعدما استقبلت هدفاً مبكراً عن طريق حبيب ديالو من كرة عرضية أسكنها الشباك ببراعة.

حاول المنتخب الإيفواري العودة لأجواء المباراة بعد صدمة البداية، وانطلق فوفانا ولكن بلا خطورة.. وأبعد الحارس يحيى فوفانا كرة سريعة بعد ضغط سنغالي بينما حاول كراسو بتمريرة إلى فوفانا الذي لم يسدد وأضاع محاولة واعدة للأفيال.

بدأ الشوط الثاني بمحاولة سنغالية سريعة من إسماعيلا سار الذي انطلق يميناً وسدد بجوار القائم، وواصل المنتخب الإيفواري ضغطه على دفاع السنغال ولكن غابت الفاعلية عن هجمات الأفيال.

أشرك منتخب كوت ديفوار الثنائي نيكولاس بيبي وسيمون أدينجرا على حساب جراديل ودياكيتي، بينما وجه إسماعيل جاكوبس تسديدة سنغالية بجوار المرمى، وشارك نيكولاس جاكسون بدلاً من حبيب ديالو في صفوف السنغال.

سجل فرانك كيسيه هدف التعادل لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 86 من عمر المباراة من ضربة الجزاء التي حصل عليها الأفيال ليعيد اللقاء إلى نقطة الصفر.