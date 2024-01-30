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طهران: إجراءات الولايات المتحدة في سورية والعراق تنتهك القوانين الدولية

أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في سورية والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وقال إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي: إن «الولايات المتحدة تقدم العديد من المزاعم وتوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة حول قيام مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية بالتورط في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسورية»، مشدداً على أن إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات والمزاعم.
وطلب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من الرئيس الدوري لمجلس الأمن عرض الردود الإيرانية على هذه المزاعم الأمريكية على أعضاء المجلس واعتمادها بشكل رسمي.

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