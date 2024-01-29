الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة في المنطقة تتخذ بنفسها قرارات الدفاع عن بلدانها ودعم فلسطين

تشرين:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية عدم علاقة إيران بمقتل 3 جنود أميركيين شمال الأردن، وأن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها وكيفية دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعب بلادها ضد أي عدوان واحتلال.

وتعليقاً على الهجوم ضد القوات الأميركية في الأردن وفقاً لوكالة «فارس»، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ «فصائل المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تتلقى الأوامر من إيران بشأن دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن بلادها ضد أيّ عدوان واحتلال».

ورداً على الهجوم على القوات الأميركية، قال كنعاني: إنّ إيران حذّرت مراراً وتكراراً من خطورة توسيع نطاق الصراع في المنطقة بسبب استمرار اعتداءات الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة الشامل للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف: إنّ إيران تعتبر الانتهاك الأميركي المتواصل لسيادة العراق وسورية واليمن والقصف المتكرر سيزيد زعزعة الأمن.

كذلك أوضح أنّ إيران ترصد بدقة واستعداد المستجدات في المنطقة، وتحّمل مسؤولية عواقب الاتهامات الاستفزازية الكاذبة لها لمن يقف خلفها، وأنّها تؤكّد ضرورة حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أنّ تكرار الاتهامات ضد إيران هو مؤامرة من الطرف الذي يحاول جرّ الولايات المتحدة إلى معركة جديدة في المنطقة لخدمة مصالحه.

یذکر أنّه قتل 3 جنود أميركيين وأُصيب 34 آخرون، مساء أمس الأحد، بهجوم على موقع للقوات الأميركية على حدود الأردن وسورية.

وأمس الأحد، تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ 5 هجمات بالطائرات المسيّرة، استهدفت القواعد الأميركية في سورية والعراق، ومنشأة بحرية للاحتلال داخل فلسطين المحتلة.

وأوضحت المقاومة أنّ القواعد المستهدفة هي: ثلاث منها في سورية، وهي «قاعدة الشدادي وقاعدة الركبان وقاعدة التنف»، والرابعة قاعدة الاحتلال الأميركي قرب مطار أربيل، أما الخامسة فهي منشأة «زفولون» البحرية داخل فلسطين المحتلة.