شوارع في أشرفية صحنايا تملؤها الحفر وبرك المياه

ريف دمشق- رجاء عبيد:

يشكو القاطنون في أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق من واقع الخدمات المتردي، فالمتجول في شوارع البلدة يرى طرقات محفرة وبركاً مائية ولاسيما بعد هطول المطر، ما يتسبب بعرقلة مرورية للسيارات وخاصة ليلاً مع انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى معاناة المارة.

ويشير عدد من الأهالي القاطنين في شكوى لـ«تشرين» إلى أنّ أكثر الشوارع بحاجة لتزفيت ولاسيما الطرقات المحفرة، وخصوصاً دخلة طوارىء الكهرباء- بداية شارع 16 الثاني- مركز الأمل.

وفي رده على الشكاوى، أكد رئيس بلدية أشرفية صحنايا أغيد مهنا لـ«تشرين» بأن هناك مشروعين للصرف الصحي والزفت جاهزين للتنفيذ بعد أن تمت الموافقة والتصديق عليه من محافظة ريف دمشق، لافتاً إلى أنه تمَّ البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي.

وبالنسبة لمشروع التزفيت أشار رئيس البلدية إلى أنه تمّ التوقف في تنفيذ المشروع إلى 15 آذار الجاري بسبب برودة الجو وهطول الأمطار الغزيرة التي تعرقل سير العمل حيث يكون الجو مناسباً لتنفيذ المشروع بشكل كامل.

تصوير- موفق الحموي