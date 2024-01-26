نصيب يشارك في بطولة الأندية العربية للكاراتيه في دولة الإمارات

درعا_ هيثم العلي:

يشارك نادي نصيب الرياضي في لعبة الكاراتيه في النسخة السابعة من دورة الألعاب العربية للأندية التي تنظمها مؤسسة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة بملاعب وصالات إمارة الشارقة في الفترة من 2 وحتى 12 شباط المقبل. تحت إشراف الاتحاد العربي للكاراتيه بمشاركة ثمانية أندية عربية هي

نادي نصيب /سورية/ ونادي الشارقة /الامارات/، ونادي الاتحاد /السعودية/، ونادي الفتاة /الكويت/، ونادي الاتحاد الليبي /ليبيا/ ونادي البيشمركة /العراق/، ونادي بلقيس /اليمن/ ونادي علي الرئيسي /عمان/.

ويرافق الفريق الكابتن عبد المجيد الشريف مدرباً للفريق، وكادر فني واداري وإعلامي .

ويدشن فريق نادي نصيب الرياضي مشواره في دور المجموعات في بطولة الأندية العربية بلقاء نظيره نادي الاتحاد الليبي.

وأشار الكابتن مرعي أبو زريق إلى أنّ المشاركة في البطولة العربية للكاراتيه تندرج في إطار سياسة النادي في ضرورة المشاركة بمختلف البطولات، وإكساب لاعبي النادي أكبر قدر من الاحتكاك، ورفع مستوى الخبرات لعموم اللاعبين.

بينما قال المدرب عبد المجيد الشريف هذه أول مشاركة خارجية للنادي بعد تحقيقنا المراكز الأولى في الترتيب العام في بطولات الجمهورية للكاراتيه، وهدفنا دائماً في أي مشاركة هو الوقوف على منصات التتويج وفي بطولة الأندية العربية في الإمارات نسعى وبقوة من أجل حصد الميداليات وثقتنا كبيرة جداً في مقدرة نجوم فريق النادي في تحقيق نتائج إيجابية.