مجلس مدينة الحسكة يبدأ تنفيذ مشروع جديد من أجل الصّرف الصّحي 

الحسكة- خليل اقطيني:

بدأ مجلس مدينة الحسكة اليوم بتنفيذ مشروع جديد من أجل الصرف الصحي في المدينة.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان عبد الكريم خاجو، أنّ المشروع يُنفّذ بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في المحافظة، ويتضمن إعادة تأهيل خطوط مجرور الصرف الصحي في عدد من الشوارع.

مبيناً أنّ بداية تنفيذ المشروع كانت من شارع القامشلي، بأعمال تحديد مسار شبكة المجرور القديمة وقص طبقة الزفت التي تغطي الشارع، تمهيداً للمباشرة بأعمال الحفر، وصولاً إلى القساطل القديمة في شبكة المجرور المنفذة في السنوات السابقة، واستبدالها بقساطل جديدة بأقطار أكبر ومواصفات أعلى، لكونها مصنوعة من الإسمنت المقاوم.

وأوضح خاجو أنّ طول القساطل التي سيتم استبدالها من خلال هذا المشروع من شبكة مجرور الصرف الصحي في مختلف شوارع المدينة، والأحياء التابعة لها يبلغ نحو 5 كم.

لافتاً إلى أنّ التنفيذ بكافة مراحله يتم وفق بنود العقد ودفتر الشروط، وبإشراف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، وتضم مهندسين وفنيّين من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية.

وأشار خاجو إلى أنّ المشروع الحالي هو المشروع الأول من 3مشاريع لصيانة وإعادة تأهيل أجزاء من شبكة مجرور الصرف الصحي في المدينة والأحياء التابعة لها خلال العام الحالي. المشروع الثاني سينفذ بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المحافظة بطول نحو 3 كم، وستتم المباشرة بتنفيذه خلال المرحلة القادمة في مواقع أخرى، ليصبح طول الأجزاء التي ستتم إعادة تأهيلها من خلال هذين المشروعين نحو 8كم من خطوط المجرور في شبكة الصّرف الصّحي في المدينة.

مضيفاً: إنّ المشروع الثالث يقوم مكتب منظمة العمل ضد الجوع AHH حالياً بإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة له بالتنسيق مع مجلس المدينة، تمهيداً للمباشرة بتنفيذه.

وأكد خاجو أنّ هذه المشاريع الثلاثة تتضمن استبدال خطوط مجرور الصّرف الصّحي القديمة التي تعاني مشكلات واهتراءات، واستعصاءات ناتجة عن قِدم الشبكة في المدينة وصغر أقطارها، الأمر الذي جعلها غير قادرة على استيعاب التوسع العمراني الذي شهدته مدينة الحسكة، والزيادة السكانية التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة استقرار الكثير من الأسر فيها، سواء المهجرة من مناطق أخرى من المحافظة أو الوافدة من محافظات أخرى بسبب الاحتلال والإرهاب، ومن شأن هذه المشاريع أن تشكّل انفراجاً في مشكلة الصّرف الصّحي في المدينة والأحياء التابعة لها.

مشدداً على أنّ الأعمال التي سيتم تنفيذها في هذه المشاريع تتضمن استبدال خطوط المجرور في شبكة الصّرف الصّحي في عدد من الأحياء، من خلال استبدال قساطل المجرور القديمة بقساطل جديدة، طول كل قسطل منها 2 م وهي ذات أقطار كبيرة وجودة عالية ومصنوعة من الإسمنت المقاوم.

يشار إلى أن مجلس مدينة الحسكة سبق أن نفذ مشاريع عدة للصّرف الصّحي بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة، تضمنت استبدال خطوط مجرور الصرف الصحي القديمة بخطوط جديدة، من أجل معالجة الاختناقات الموجودة في الشبكة في وسط المدينة والأحياء التابعة لها. ليصبح طول شبكة المجرور التي تمّ إعادة تأهيلها 17.8كم، ما يعني قطع شوط كبير في القضاء على مشكلات واختناقات شبكة مجرور الصّرف الصّحي في المدينة، التي يبلغ طولها نحو 50 كم، إن لم يكن القضاء على هذه المشكلات والاختناقات نهائياً.