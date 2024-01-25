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بتكلفة 5.7 مليارات ليرة.. هيئة الاستثمار تمنح إجازة استثمار في قطاع النقل

تشرين – ماجد مخيبر:
منحت هيثة الاستثمار السورية إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار /18/ لعام 2021 وتعديلاته، لمشروع «نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه» في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية (5.7) مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية (15) باصاً (بولمان او عادي) 26 راكباً وما فوق ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.
ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها مما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي.

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