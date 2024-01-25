شكّور والسفير الصيني بحثا التعاون المشترك.. واستلام جهاز «اختبار مقاومة الخرسانة» مقدّم من الصين

دمشق – تشرين:

بحثت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة – رئيسة اللجنة العليا للإغاثة – المهندسة لمياء شكّور مع السفير الصيني في سورية شي هونغوي سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ولاسيما في مجالات تعزيز وتنمية قدرات الوحدات الإدارية والبيئة ومنظومة النقل الداخلي وأفواج الإطفاء.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة عن الشكر والتقدير للمساعدات المقدمة إلى الشعب السوري سواء المساعدات الإغاثية، ومنها مواد غذائية، وكذلك باصات النقل الداخلي، أو ما قدمته جمهورية الصين الشعبية بعد كارثة الزلزال من مساعدات للمتضررين.

من جانبه تحدث السفير شي هونغوي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين الصيني والسوري، والزيارة الناجحة للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد إلى الصين التي كان لها أثر كبير لدى القيادة والشعب الصيني، كما أبدى استعداد الصين لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، وأعرب عن تقديره لصمود سورية قيادةً وشعباً.

وفي نهاية اللقاء سلّم السفير الصيني جهاز “اختبار مقاومة الخرسانة” المخصص لفحص السلامة الإنشائية للمباني (HC – F 600 Comprehensive Crack Tester). ) وهو عينة من أصل عدد من الأجهزة، تودّ السفارة الصينية في دمشق تقديمها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للاستفادة منها في عمليات فحص السلامة الإنشائية، ومقاومة البنية الخرسانية والكشف عن الأضرار.

وخلال الاستلام أكدت الوزيرة شكور أهمية هذه الأجهزة خلال المرحلة الراهنة، لما لها من أثر على تحسين أداء الكوادر الهندسية السورية المنوط بها الكشف عن السلامة الإنشائية للمباني المتضررة بفعل الزلزال وغيرها من الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت في سورية من جراء الحرب الكونية عليها.

واتفق الجانبان السوري والصيني على استكمال إجراءات استلام باقي الأجهزة، إضافة إلى بحث إمكانية تدريب الكوادر الهندسية السورية على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة بالسرعة الممكنة.