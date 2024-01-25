هداف شباب الأولى أحمد فرحات: حلمي ارتداء قميص منتخبنا

تشرين- إبراهيم النمر:

بدأ اللاعب الموهوب أحمد ماهر فرحات اللعب بنادي المحافظة “فئات عمرية”، حيث لعب بكل الفئات بداية من الأكاديمية والأشبال وبعده في أشبال الاتحاد السوري فئة 2005، وبقي سنتين متوقفاً عن التمرين بسبب الظروف التي مررنا بها، حيث لا دوري ولا أي شيء، وبعدها ترفع إلى فئة الشباب، ويحتل حالياً صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً في 12 مباراة، ففي الأسبوع الماضي كان لديه« 2 أسيست» مع الشعلة في درعا.

وعما صادفه من صعوبات في ممارسة هذه الرياضة قال فرحات: يجب اللعب سنتين في فئة الأشبال ومثلهما في مرحلة الناشئين ويترافق ذلك مع اللعب 5 دوريات على الأقل للوصول إلى مرحلة الشباب.. وبدورنا لعبنا دوري أشبال واحداً فقط من مرحلتي “ذهاب وإياب” والأهم أنه صدر قرار عن اتحاد الكرة لمواليد 2005 بالترفيع إلى مرحلة الشباب من دون إقامة، أي دوري للمراحل التي تسبقها .

وتابع فرحات: كنا متوقفين عن التمرين طوال تلك الفترة بإجمالي تمرين أو اثنين في الأسبوع، وأن تلعب بالممتاز بحال كهذه فيه صعوبة كبيرة وبالغة، فأنت بحاجة لاحتكاك أكثر حتى تنافس في الممتاز، إذ إن الفريق يجب أن يلعب 5 دوريات على الأقل للوصول للشباب حتى يكون جاهزاً لخوض غمار الدوري، ولكن هبطنا إلى الدرجة الأول في نسخة العام الماضي، وهذه السنة طموحنا العودة إلى الدوري الممتاز مكاننا الطبيعي.

وختم هداف دوري شباب الأولى أحمد فرحات حديثه لـ”تشرين” قائلاً: إن شاء الله حلمي ارتداء قميص منتخباتنا الوطنية والاحتراف في الدوريات العربية إن أمكنني ذلك.