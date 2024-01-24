خدمات مميزة تقدمها رابطة أبناء وبنات الشهداء في اللاذقية

اللاذقية- آلاء هشام عقدة:

تتابع رابطة أبناء وبنات الشهداء تقديم خدماتها المجانية لذوي الشهداء والجرحى، إذ بيّن مدير الرابطة الدكتور مازن زوان لـ”تشرين” أنه منذ بداية العام وزعت جمعيتا “موزاييك” و “ورد وغار” التابعتان للرابطة، على مراحل، الألبسة على أكثر من 200 عائلة مستفيدة.

كما أشار زوان إلى أن جمعية مشاعل النور التعاونية السكنية التابعة للرابطة، استلمت محضراً في حي القنجرة وستباشر فور حصولها على رخصة البناء بتشييد بناء سكني لـ15 مكتتباً لديها من ذوي الشهداء، موضحاً أن المكتتب يدفع تكلفة المنزل فقط.

وبيّن زوان أن رابطة أبناء وبنات الشهداء تقدم خدمات متنوعة، كدورات مجانية للطلاب من ذوي الشهداء من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي، ودورات تقوية في الحساب الذهني، الرياضيات، اللغة العربية للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، إضافة إلى دورة تدريبية لتعليم صناعة المنظفات، ودورات مهنية لتعليم الخياطة ورسم “الوشم”، ونشاطات ثقافية متعددة من دورات رسم واشتراك بأنشطة ثقافية والمشاركة في بعض مسابقات وزارة الثقافة، مضيفاً: نحن بصدد القيام بدورة رياضية من عمر 10-15 عاماً.

كما بيّن زوان أنه يتم حالياً التجهيز لدورة إسعافات أولية لما يقارب ٣٥ متدرباً يخضعون لها في المشفى الوطني برعاية مديرية الصحة.