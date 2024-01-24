آلية فتح حساب بنكي للحصول على التعويض الشهري لجرحى القوات الرديفة

أوضح مشروع جريح الوطن آلية فتح حساب لدى المصرف التجاري للحصول على التعويض الشهري لجرحى القوات الرديفة الجدد المنضمين إلى المشروع.

وبين المشروع في منشور له عبر صفحته الرسمية على «الفيسبوك» أن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب، هي صورة شخصية وصورة عن الهوية وسند إقامة لأحد فروع المصرف التجاري السوري، داعياً الجرحى إلى تزويد فريق المشروع برقم حساباتهم الجديد بعد فتح الحساب.

وأشار المشروع إلى أنه يمكن للجرحى الذين يتعذر حضورهم لفتح الحساب اختيار أي شخص بديل بموجب وكالة لإنجاز ذلك.