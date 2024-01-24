كوبر سعيد بالتأهل.. وخريبين يهدي هدفه للسوما

تشرين:

قال المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر : إنه سعيد جداً بالتأهل وإن الفرحة كبيرة جداً للشعب السوري واللاعبين. ليس فقط في هذه المباراة بل في كل المباريات.

وتابع كوبر: «سنقابل الفريق القادم بنفس الروح والحماسة، بالنسبة لنا هذا إنجاز جيد لكنه ليس كبيراً فهو بالمحصلة تأهل للدور الثاني».

وأضاف: يحب أن يكون فريقه منظماً ومنضبطاً تكتيكياً، مع التأكيد على التوازن بين الحماس والروح والضغط. والبحث عن الطريقة المثلى في تحقيق الهدف.

وأشار الأرجنتيني إلى أنه كمدرب يتمنى تحقيق الفوز من أول دقيقة في المباراة. لكن ليس بالضرورة أن ينجح في التسجيل منذ البداية وقد يأتي الهدف بالدقيقة 90 من اللقاء، مبيناً أنه لا يحب الفوضوية باللعب، ويريد من الفريق أن يعطي الجهد المنظم والأدق لتحقيق الأهداف.

مدرب نسور قاسيون قال أيضاً: «تحافظ على شباكك نظيفة وتسجل بالوقت المناسب، لم نخاطر رغم تأخر الهدف وكنا نريد أن نفعل ذلك في الدقائق الأخيرة لو لم نسجل الهدف، بالمحصلة حققنا الهدف وهو الفوز بالنقاط الثلاث».

كما أكد “كوبر” أنه دخل المباراة بهدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بغض النظر عن بقية المجموعات، ولم يفكر مع من سيلعب في الدور القادم، لأنه يفكر بكل مباراة لوحدها.

وختم المدرب بأن “عمر خريبين” عائد من إصابة وقد تم توظيف دوره بناء على الواقع الحالي، ليلعب بالشوط الثاني وأبعدناه عن الضغط البدني في الشوط الأول من أجل سلامته، ولكي يدخل بالشوط الثاني ويقدم ما هو مطلوب منه. كما شكر “كوبر” الاتحاد السوري لكرة القدم على عرض تجديد عقده وقال إنه يركز حالياً في المباريات، لا سيما المباراة القادمة، لكنه شكر الاتحاد السوري على ثقته وقال: إن الحديث عن التجديد سيتم بعد البطولة.

من جهته لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر خريبين قال عقب الفوز على الهند: إن اللاعبين كانوا سعداء بفرحة الجماهير بتأهل المنتخب السوري إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2023.

وأضاف خريبين إن طموح المنتخب السوري ليس التأهل فقط، وإن القادم سيكون أفضل مشيراً إلى أن شعوره لا يوصف.

وعن تقييمه لأداء المنتخب في مباراة اليوم قال خريبين إن المواجهة لم تكن سهلة، وإن المنتخب السوري يصعّب المهمة على نفسه أحياناً. لكنه خرج في النهاية فائزاً بعد أن واجه فريقاً متطوراً وأضاف إن أهم ما حصل في النهاية هو الخروج بنتيجة الفوز.

يذكر أن المنتخب السوري تأهل بهذا الفوز إلى الدور 16 من كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.