وزير النفط يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز وتحسين البنية التحتية

دمشق – لمى سليمان:

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون مع الصين، فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي وتنفيذ مشاريع تطويرية بالاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات الصينية في هذا المجال، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق شي هونغوي في مبنى وزارة النفط.

وخلال الاجتماع الذي عقد لتباحث تعزيز سبل التعاون في قطاع النفط والثروة المعدنية بين البلدين، لفت قدور إلى أهمية البرامج التدريبية المهنية التي تقدمها الصين للكوادر الوطنية في قطاعات النفط المختلفة.

كما تناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التركيز بشكل خاص على زيادة التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز وفرق المسح وتطوير واستثمار الثروات المعدنية في سورية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية لديها القدرة والخبرة اللازمتان للمساهمة في تحقيق التطور والنمو في هذه الصناعات الحيوية.

حضر الاجتماع معاونا وزير النفط وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.