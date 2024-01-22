لماذا تدمع أعيننا أيام البرد في الشتاء

تشرين:

تميل الرطوبة في الهواء إلى الانخفاض في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى جفاف العينين، وعندما تجف العينان، فإنها تنتج المزيد من الدموع لتبقى رطبة.

ومع الدخول في فصل الشتاء، يعاني الكثير من تغيرات عدة تطرأ على الجسم، منها دمع العينيين الذي يزداد عند تدني درجات الحرارة.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال خبراء العيون إن سيلان العين خلال فصل الشتاء أمر طبيعي تماماً، ويمكن لعدد من العلاجات البسيطة التخفيف منه.

وأضافوا: إن الهواء البارد يؤدي إلى جفاف الجلد بسبب قلة الرطوبة في الجو، وهذا يؤدي لجفاف الأنسجة وتشقق الجلد، وهو التأثير ذاته الذي يلحق بالعينين، لذلك عندما تخرج من المنزل، يقوم الهواء البارد بتجريد العين من الرطوبة، وبالتالي تكافح القنوات الدمعية لإنتاج ما يكفي من الدموع.

وقال الطبيب المختص في العيون الدكتور مايكل بروسكو: السبب وراء أن تدمع أعيننا كثيراً عندما يصبح الطقس بارداً في الخارج هو الجفاف، وأن هذا ما يسميه الأطباء «متلازمة العين الجافة»، موضحاً الطرق الطبية الصحيحة لعلاج تلك الظاهرة التي تزعج الكثيرين.

وأضاف الدكتور بروسكو: إن الهواء البارد يعمل على تجريد العين من الرطوبة، ما يعني أن القنوات الدمعية تكافح لإنتاج ما يكفي من الدموع، لافتاً إلى أن للدموع وظيفة أكبر من البكاء، إذ إنها تبقي العيون رطبة وناعمة وتساعد على تعزيز الرؤية الواضحة.

وبيَّن أن الدموع تشكل وقاية طبيعية فوق الطبقة الخارجية للعين «القرنية» للحماية من الملوثات الضارة كالأوساخ والغبار، مشيراً إلى أن الهواء البارد جاف لدرجة أنه يتسبب في تبخر الطبقة المرطبة للدموع.

وذكر الدكتور بروسكو، أن هذا الأمر يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه يُعرف باسم «منعكس الدموع»، موضحاً أن الإشارات المرسلة بين الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من العين والدماغ تعمل على إنتاج الدموع الزائدة للتعويض عن الجفاف.

وقال: عندما يكون الجو بارداً جداً وعاصفاً، فإن هذا المنعكس يعمل وقتاً إضافياً، مؤكداً أن المرطبات التي توضع على منطقة العين، كما يفعل الكثيرون لتهدئة البشرة الجافة في الشتاء، يمكن أن تسبب أيضاً دموع العين.

وأضاف: أن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم، على سبيل المثال، لديهم طبقة دمعية أرق أو أقل جودة فوق أعينهم؛ لأن عيونهم متوترة جداً.

لكنه أكد أن تلك الظاهرة المزعجة غير ضارة بشكل عام، ناصحاً بارتداء النظارات الشمسية في الخارج لحماية العينين التي يمكن أن تكون حلاً فعالاً.