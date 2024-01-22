مامو غراف رقمي حديث للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مشفى الباسل في طرطوس

طرطوس- رفاه نيوف:

وضعت الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس جهاز مامو غراف للتشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي.

مدير المشفى الدكتور اسكندر عمار أكد لـ”تشرين” أن الجهاز ديجيتال متطور جداً، يعطي صورة واضحة ودقيقة، ويساعد على التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، ويعدّ نقلة نوعية في عالم الطب عامة وفي محافظة طرطوس خاصة، حيث سيتم تقديم الخدمات لجميع النساء اللواتي سيراجعن المشفى في هذا المجال مجاناً.

وأضاف عمار أنه من المعلوم أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء بشكل كبير جداً.