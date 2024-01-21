النسور يتابعون تحضيرهم في أمم آسيا للقاء الهند المصيري

تشرين:

يتابع لاعبو منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم تمارينهم الاستعدادية تحضيراً لمواجهة “الهند” ضمن بطولة أمم آسيا 2023، حيث تجاوز نسور قاسيون خسارتهم أمام “أستراليا” يوم الخميس الماضي بهدف دون رد. وبدؤوا بخوض التمارين التحضيرية لمواجهة “الهند” التي ستكون مصيرية لحسم التأهل للدور الثاني.

وأجرى اللاعبون تمارين استشفائية حصلوا بعدها على فترة راحة قصيرة، ولاسيما بعد المجهودات التي بذلوها أمام “أستراليا” والآثار النفسية للخسارة.

أجواء المنتخب السوري بعد الخسارة كانت حزينة. وبدت الحسرة واضحة على وجوه اللاعبين في غرفة الملابس، بينما تجاوز اللاعبون الخسارة من “أستراليا” وعاد تركيزهم على مواجهة “الهند” حيث يدركون أن بإمكانهم التأهل بالفوز على المنتخب الهندي والخروج بنتيجة إيجابية.

من جهة أخرى خريطة المجموعات الأخرى وتوزع النقاط فيها أعطت للاعبين حافزاً كبيراً للفوز والعبور للدور القادم.

بدوره تحدث المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” للاعبين عن المستقبل ودعاهم لنسيان الماضي. والتركيز على مباراة “الهند”.

ولدى المنتخب السوري فرصة كبيرة جداً للتأهل إذا فاز على “الهند”، بعد أن تغير نظام البطولة ليسمح بتأهل 4 منتخبات كأفضل مركز ثالث. ويستعد اللاعبون للمباراة جيداً وينتظرون مساندة الجماهير لهم في الملعب.

اللاعب عمار رمضان، قال هناك غصة كبيرة بداخله على خسارة المباراة أمام “أستراليا” في المرحلة الثانية من بطولة أمم آسيا.

وأضاف “رمضان” أنه يفتخر بالمنتخب السوري وما قدمه مع زملائه في المباراة، فقد لعب المنتخب بروح عالية رغم الظروف الصعبة في السنوات الأخيرة على البلاد والكرة السورية.

كما قال إن أول ربع ساعة من المباراة كان هناك بعض الرهبة لأن اللاعبين شباب وهم يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب ومن ثم استطعنا مجاراة “أستراليا”، خلقنا فرصاً لكن التوفيق غاب عن “نسور قاسيون”.

وختم “عمار رمضان” حديثه بأن منتخبنا سيلعب بروح قتالية عالية أمام الهند لأن هذا اللقاء مفصلي للمنتخب السوري.

يذكر أن مباراة نسورنا والهند ستقام يوم الثلاثاء القادم في تمام الثانية والنصف ظهراً على استاد البيت في قطر.