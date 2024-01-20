رداً على ما نشرته «تشرين» حول قرار إقامة منطقة صناعية في «رجوم عين الكروم»… محافظ حماة يوضح الإجراءات المتخذة

حماة – محمد فرحة:

نشرت “تشرين” بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢٤ تقريراً صحفياً تساءلت فيه: أين وصل قرار رئاسة مجلس الوزراء بإقامة منطقة صناعية في رجوم عين الكروم بسهل الغاب .

ورداً على ذلك، أوضح محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، أن المحافظة تقوم بالمتابعة وإجراء ما يلزم وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف زنبوعة: تم مؤخراً إرسال إضبارة البرنامج التخطيطي للمخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية المذكورة، إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب كتاب مديرية الخدمات الفنية بحماة رقم ٥٦٩/ ص تاريخ ١٢ /١٢ / ٢٠٢٣ وبانتظار الموافقة على البرنامج التخطيطي، ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه المرسوم / ٥/ لعام ١٩٨٢ والقرار رقم ٦٦ لعام ٢٠١٨.

خاتماً حديثه، بأن هناك ثلاث غرف صغيرة من البلوك، قديمة غير مأهولة في العقار المذكور تبلغ مساحتها /١٠٥/ م٣ وبانتظار معالجة هذه المساحة من قبل الهيئة العامة لتطوير الغاب وفقاً لإجراءات أحكام قانون أملاك الدولة، فهذا إشكال بسيط يتابع من قبلنا بشكل جيد مع الجهات المعنية كافة في هذا المجال، ونحن على تواصل دائم حول هذه القضية.

أما أن يذكر مدير المناطق الصناعية والحرفية، وفقاً لما جاء في كتابه لمحافظ حماة، بأننا قمنا بنشر فحوى المراسلات بالنسخ واللصق، فنحن قمنا بعملية توثيق موضوعنا، وهذا عملنا.