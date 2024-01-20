معمل لصناعة مادة السمن يستعمل مواد منتهية الصلاحية

دمشق- حسام قره باش:

ضبطت حماية المستهلك في دمشق معملاّ في القابون لصناعة السمن، وذلك بمخالفة الغش، من خلال خلط مواد غذائية منتهية الصلاحية مع مواد ضمن الصلاحية (سمنة نباتية)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز 246 كغ سمنة مخالفة للمواصفات منتهية الصلاحية، إضافة لضبط ورشة تصنيع مقبلات الأطفال (غزل البنات) في المجتهد بمخالفة تضليل المستهلك بوضع تاريخي إنتاج مختلفين للعبوة، وفي منطقة البرامكة ضبطت رقابة دمشق مواداّ غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة لسحب 7 عينات لمواد منوعة من سوق مدحت باشا وركن الدين وشارع الثورة لبيان مطابقتها المواصفات القياسية السُّورية.

و في هذا الإطار دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين للتعاون و الإبلاغ عن أي مواد مشبوهة في الأسواق تضر في الصّحة حفاظاً على سلامتهم.