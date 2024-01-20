إجراءات جديدة في عمل مديرية نقل محافظة دمشق و128 مليار ليرة قيمة رسومها  العام الماضي 

دمشق- ميليا اسبر:

تعمل مديرية النقل في محافظة دمشق خلال العام الجاري على التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات، بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التجهيزات، من خلال خطة معدّة من قِبل وزارة النقل وبإشرافها، والاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين الموجودين في المديرية بهذا المجال، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل من أجل تقديم المزيد من الخدمات إلكترونياً عن طريق الموبايل، ومن خلال مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق، حسب ما ذكره مدير نقل محافظة دمشق المهندس ثائر رنجوس في تصريح خاص لـ” تشرين ”

أشار إلى أنّ المديرية تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بعمل المركبات، منها ( تسجيل – تجديد ترخيص – فحص فني – نقل ملكية – إجراء جميع التبدلات الفنية على المركبات)، بالإضافة إلى إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمركبات واللازمة لاتخاذ القرارات، وبناء الاستراتيجيات الخاصة بتنظيم النقل.

ويتم تطوير العمل في المديرية وفقاً لقانون السير النافذ والصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2008 وتعديلاته، منوهاً بأنّ العمل في المديرية مؤتمت بكل مفاصله وفق برمجيات خاصة، حيث يتم إنجاز جميع المعاملات عن طريق الحاسب، اعتماداً على قاعدة بيانات مركزية.

معوقات:

رنجوس ذكر أنّ مديرية نقل دمشق تعاني معوقات في العمل، أهمها النقص في كميات الوقود اللازمة (مازوت – بنزين ) لتشغيل المولدات، والتقنين في الكهرباء، وأيضاً الحاجة الملحة إلى تزفيت ساحات الفحص الفني، والشوارع المحيطة بالمديرية، وهي من الخدمات الأساسية اللازمة لعمل المديرية، بالإضافة إلى تحديث تجهيزات المديرية من الحواسيب والطابعات و”السكنرات ورفدها بعدد إضافي من التجهيزات الجديدة.

الرسوم:

وبيّن رنجوس، أن المديرية كانت قد حققت العديد من الإجراءات خلال 2023، حيث وصل مجموع الرسوم المستوفاة إلى أكثر من 128 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المعاملات المنجزة 401079 معاملة، منها 90284 معاملة عن المحافظات الأخرى.

كما وصل عدد المركبات المسجلة 1682مركبة، علماً أنّ عدد المركبات الإجمالي المسجلة في المديرية هو 544357/ مركبة، مضيفاً: إنّ المديرية عملت على ربط المديرية مع بقية مديريات النقل في المحافظات، وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه، بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت والمصاريف على المواطنين، وكذلك الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، وكذلك الربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستيفاء المبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، كاشفاً أنه تم تنفيذ مشروع الكبل الضوئي للمديرية وتشغيلها، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية الشبكة الحاسوبية، وسرعة الأداء وعدم انقطاع الخدمة، والاستمرار بتشغيل مراكز خدمة المركبات في كل من ” الميدان – التجهيز”، إضافةً إلى المديرية الرئيسية في الزبلطاني، وأيضاً إطلاق خدمات ومعاملات جديدة، أبرزها تجديد الترخيص للمركبات إلكترونياً، وقد بلغ عدد المعاملات المنفذة آلياً وفق البرنامج منذ إطلاق الخدمة /6629/ معاملة، إضافة إلى نقل ملكية المركبات عن طريق الهبة، وذلك وفق القانون رقم /13/ لعام 2023 برسوم بسيطة وإجراءات ميسرة ولاقى ذلك ارتياحاً لدى المواطنين لهذا النوع الجديد من نقل الملكية، وانعكس ذلك من خلال الإقبال المتزايد على إنجاز هذه المعاملة.

وختم مدير نقل دمشق بأن المديرية قامت بتشغيل مكاتب لإرشاد المواطنين ووضع لوحات إرشادية، للدلالة على خطوات إنجاز المعاملات والوثائق المطلوبة وأجرة المعاملة، إضافة إلى معالجة شكاوى المواطنين مباشرة من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة في الإدارة، و من خلال استقبال الشكاوى هاتفياً أو خطياً، ومكافحة ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المختصة.