نسور قاسيون يواصلون استعدادهم للقاء الهند

تشرين- سامر اللمع:

يواصل منتخبنا الوطني للرجال في كرة القدم تحت إشراف هيكتور كوبر استعداده لمواجهة الهند الثلاثاء القادم، وقد تم طي خسارة أستراليا، والمهم العمل علي كسب نقاط الهند كاملة ليكون المنتخب من بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

مدرب منتخبنا الأرجنتيني “هكتور كوبر” أكد أنه: «غير سعيد بالطبع عن النتيجة مع أستراليا، لكنه راضٍ عن أداء اللاعبين أمام فريق قوي- ترتيبه 24 عالمياً ولاعبوه متحضرون لفترة طويلة، ولديهم استقرار فني».

وأضاف كوبر قائلاً: «استطعنا إيقاف خطورتهم بشكل كبير- في التمركز بين الخطوط – في الكرات العالية

افتقدنا للمسة الأخيرة في المباراة – وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

فرص الصعود:

وتابع كوبر: «تلّقي هدف في مباراتين صعبتين يعد عملاً جيداً، تركيزي على المباراة القادمة أمام الهند للتأهل، كلنا متفائلون ومتحمسون وكلنا نريد التأهل، اللاعبون بحاجة وقت للتأقلم وبتتابع المباريات سيكون الفريق أفضل».

المدرب الأرجنتيني أعرب عن ثقته وفخره في اللاعبين، وقال لدينا مهاجمون جيدون ونحن وصلنا وهددنا فريق استراليا وهو قوي دفاعياً بشكل كبير.

كوبر أضاف في حديثه «لدينا طمأنينة أكبر للوصول إلى مرمى الخصم في المباراة القادمة وإحراز أهداف والتأهل، والدور الأول تكتيكي دفاعي ومنضبط وأنا سعيد بالفريق وما يقدمه».

غياب الدالي:

بالنسبة لعدم وجود علاء الدالي قال كوبر: هو قرار فني بحت، فقائمة اللاعبين لكل مبارة 23 لاعباً، في كل مباراة يجب أن يكون هناك 3 لاعبين خارج القائمة، كل اللاعبين واحد وكلهم يلعبون لمنتخب سوريا، فضّلنا نوعية مختلفة من اللاعبين وممكن يكون حاضرا بمباراة أخرى، ردود فعلي طبيعية جداً حسب سير المباراة.

عدم إجراء التبديلات:

بالنسبة للتغيرات برر كوبر تأخره في إجراء التبديلات واقتصارها على ٣ مقابل ٥ لأستراليا قلبت موازين اللقاء، حيث قال «حسب الاحتياج وظروف المباراة، الفكرة ليست مجرد التغيير للتغيير فقط التغيير له هدف.

علماً أنه كرر تغييرات مباراة أوزبكستان وأضاف عليها مشاركة أنطونيو يعقوب فقط».

وأنهي كوبر حديثه بالقول: «أطالب الجمهور بالتفاؤل، النتيجة سلبية لكن الفريق يتطور وهذا يعطي الجمهور ونحن كجهاز فني الطمأنينة والثقة، ويمكننا الفوز في المباراة القادمة والتأهل إلى الدور الثاني».