خسارة قاسية لشباب الشعلة في دوري شباب الأولى

درعا- هيثم العلي:

في ختام مباريات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى في كرة القدم للشباب، تعرّض شباب الشعلة لخسارة غير مستحقة أمام المحافظة بناءً على الفرص العديدة التي أهدرها لاعبوه على مدى شوطي المباراة.

علماً بأنّ نتيجة المباراة لن تؤثر في ترتيب الفريقين، حيث المحافظة بالصدارة والشعلة هو الوصيف مهما كانت النتيجة.

المباراة انتهى شوطها الأول إلى التعادل السلبي رغم سيطرة الشعلة على معظم مراحل هذا الشوط، وأضاع أكثر من فرصة عن طريق علي حمد والأكراد والسويدان.

في الشوط الثاني تقدم الشعلة نحو الهجوم، وضغط على مرمى المحافظة، لكن حارسه أمجد السعيد كان في يوم سعده، حيث صد أكثر من كرة خطرة، لكن العمري سامر هداف فريق الشعلة أبى إلا أن يكون له بصمة، فسدد كرة قوية عجز حارس المحافظة عن صدها لتكون هدف الشعلة الوحيد في الدقيقة61 .

في المقابل تحرك المحافظة مستفيداً من بنية لاعبيه القوية ولياقتهم العالية مقابل صغر سن لاعبي الشعلة، حيث يلعب الشعلة بفريق الناشئين حتى استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق معتصم الصفدي ورغم هذا الهدف استمر الشعلة في مسلسل إضاعة الفرص، وتهديد مرمى المحافظة، ومن هجمة مرتدة استطاع المحافظة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه مجد خالد، ومع غروب شمس المباراة وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أضاف المحافظة هدفه الثالث عن طريق كريم بارودي لتعلن صافرة الحكم رياض خطاب نهاية اللقاء بفوز المحافظة بثلاثة أهداف مقابل هدف للشعلة.

وفي المجموعة نفسها خسر اليوم شباب جاسم أمام شباب العربي في السويداء بنتيجة ( 3 — 2 )

من جهة ثانية براعم درعا الكروية تفوز على براعم القنيطرة ضمن بطولة المحافظات التي تجري مبارياتها في دمشق بنتيجة ( 2 — 1 ).

وكان فريق براعم درعا قد تعرض لخسارتين أمام منتخبات دمشق وريف دمشق، والسبت سيلتقي مع براعم السُّويداء.