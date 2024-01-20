إنتر ميلان يلحق نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تشرين:

بلغ إنتر ميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على لاتسيو بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وسيواجه إنتر ميلان في النهائي، فريق نابولي، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على فيورنتينا النتيجة نفسها أول أمس الخميس.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الـ17، قبل أن يضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ50.

وفي الدقيقة الـ87 سجل ديفيد فراتيسي الهدف الثالث لإنتر ميلان.

وبات المدرب سيموني إينزاغي -الذي لعب بقميص لاتسيو وأشرف على تدريبه بين 2016 و2021- على بُعد فوز من تحقيق “الهدف الأول للموسم” والفوز باللقب حين يتواجه بعد غد الاثنين مع نابولي.

و”النيراتزوري” صاحب تاريخ غني بهذه البطولة، إذ فاز بلقب النسختين الماضيتين من بين 7 مرات توج بها في تاريخه، وهذه النسخة هي الأولى المقامة بمشاركة 4 فرق هي: بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما عوضاً عن مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري والكأس.