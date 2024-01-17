“المركزي” يجري تعديلات تسهيلاً للإجراءات المتعلقة بالصادرات الزراعية

دمشق- تشرين

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعديلات لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القرارين 20 و 21 لعام 2024، بحيث تم تمديد المدة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية بموجب تعهد تصدير واحد، وتمديد المدة المحددة لتقديم نسخة تعهد التصدير إلى المصرف بعد خروج البضاعة، كما تم إعفاء المصدرين لدى تقديم الوثائق المتعلقة بإثبات الملاءة من إرفاق ميزانية ختامية لنتائج أعمال العام السابق.

وبين المركزي في بيان له أن هذه التعديلات جاءت حرصاً على تحقيق أقصى درجات المرونة في تطبيق القرارات الصادرة عنه.