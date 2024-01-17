وفد حكومي يصل إلى طرطوس لمعاينة أضرار الفيضان في سهل عكار على أرض الواقع

طرطوس – رفاه نيوف:

وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة طرطوس وفد حكومي مؤلف من وزيري الموارد المائية المهندس حسين مخلوف و الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا،بهدف القيام بجولة اطلاعية على واقع الأضرار التي سببتها العاصفة المطرية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة والسيول وفيضان نهر الكبير الجنوبي.

المتضررون ينتظرون إنصافهم بتعويض يتناسب مع الكارثة

بدأت الجولة الميدانية من قرية تل عدس في سهل عكار، يشارك فيها مدير زراعة طرطوس ورئيس اتحاد الفلاحين والمعنيون في المحافظة وعدد من المديرين المركزيين في وزارة الزراعة.

هذا وقد انتظر سكان القرى المتضررة من الفيضانات والسيول في سهل عكار، الذين غُمرت أراضيهم ومنازلهم بالكامل، وتسببت بخسائر تقدر بالمليارات، زيارة لوفد حكومي للمنطقة لمعاينة الواقع الأليم الذي يعيشه سكان القرى المنكوبة، وكلهم أمل بتعويض سريع وكافٍ ليعودوا وينهضوا من جديد، وما زالت الجولة مستمرة الآن، وبانتظار نتائج غنية ومنصفة وألا تكون الزيارة مجرد جولة. فقط من دون نتائج ترد الروح لهذه المنطقة الحيوية زراعياً واقتصاديا.