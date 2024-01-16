40% من الوظائف في العالم ستتأثر جراء الذكاء الاصطناعي

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40 بالمئة من الوظائف عالمياً، وإن هذه النسبة ترتفع إلى 60 بالمئة في الدول المتقدمة.

وأضافت غورغييفا في تصريحات لها اليوم، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “وفقاً لأغلب السيناريوهات المحتملة يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة في سوق العمل، وأنه على صناع السياسات التصدي لهذا الاتجاه المثير للقلق للحيلولة دون أن تؤدي التكنولوجيا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية”.

وأشارت غورغييفا إلى أنه من المهم للغاية بالنسبة لدول العالم إنشاء شبكات حماية اجتماعية شاملة وتقديم برامج لإعادة تدريب العمالة المعرضة لخطر فقد وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وعندما نفعل ذلك يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر احتواء وحماية لسبل العيش مع الحد من عدم المساواة.

وتواجه هذه التكنولوجيا الناشئة اتجاهاً متزايداً في جميع أنحاء العالم نحو إصدار لوائح وقواعد تنظم استخدامها، حيث توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت بشأن أول حزمة شاملة من القوانين في العالم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على مقترحات قانون الذكاء الاصطناعي أوائل هذا العام لكن البدء في إنفاذ أي من هذه القوانين لن يكون قبل عام 2025.