«محروقات» تضبط فعاليات سياحية وتجارية تتاجر بأسطوانات غاز بطرق غير مشروعة وتحولها للتحقيق

دمشق- تشرين:

قامت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بالتدقيق والكشف على بعض الفعاليات السياحية والتجارية ضمن مدينة دمشق، وتم ضبط سبع فعاليات منها تقوم باستجرار مادة الغاز الصناعي وهي متوقفة عن العمل حتى تاريخه.

وبلغ عدد الأسطوانات المستجرة لصالح هذه الفعاليات 4566 أسطوانة، حيث تقدر قيمتها بحوالي 900 مليون ليرة سورية، فيما يتم بيعها في السوق السوداء بحوالي الملياري ليرة سورية.

وحسب مصادر الشركة فإنه يتم التنسيق حالياً بين محروقات والأمن الجنائي لكشف مراكز التلاعب والمسؤولين عنه ومعاقبتهم وفق القانون من خلال القضاء المختص، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفعاليات قيد التدقيق حالياً، وسيتم توسيع إطار العمل فيما يخص الحالات المشابهة في باقي المحافظات، لتشكل هذه الإجراءات عامل ردع لجميع المنشآت التي تقوم باستجرار مادة الغاز بطريقة غير مشروعة، مع العلم أنه بعد ضبط هذه الحالات قامت بعض الفعاليات بتقديم طلبات لإلغاء المخصصات الخاصة بها.