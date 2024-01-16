عطل في المحطة الحرارية يخرج عدة قرى بريف بانياس عن التغذية الكهربائية

طرطوس- رفاه نيوف:

أكد المهندس أحمد بياسي مدير كهرباء بانياس لـ«تشرين» خروج خطوط (بارمايا – الزوبة – القبيات – ضهر صفرا – المدينة الرياضية) عن الخدمة منذ يوم أمس الإثنين، بسبب عطل طرأ على خلية الوصول الأولى في المحطة الحرارية في بانياس.

ولفت بياسي إلى أنه تم تعويض القرى المذكورة برفدها بالكهرباء الليلة الماضية لمدة أربع ساعات متواصلة وذلك من الساعة الـ١٢ ونصف وحتى الرابعة والنصف صباحاً.

وأشار إلى أن عمال المحطة الحرارية يواصلون عملهم منذ البارحة لإصلاح العطل وعودة التغذية الكهربائية للقرى المذكورة، ويتوقع الانتهاء منها عصر اليوم.

“تشرين” حاولت الاتصال مع مدير المحطة الحرارية في بانياس المهندس قصي ديبة لتوضيح سبب العطل المفاجئ لكن من دون جدوى.