توقف محطات المياه في عامودا والدرباسية نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي

واصل الاحتلال التركي اعتداءاته على البنى التحتية في الحسكة وريفها، واستهدف بالمدفعية والطيران المسير غالبية محطات الكهرباء في المحافظة، ما أدى إلى توقف المحطات والمشاريع المائية نتيجة توقف التغذية الكهربائية لها.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد عثمان، أن محطتي المياه في مدينتي عامودا والدرباسية توقفتا عن العمل نتيجة توقف الوارد الكهربائي المشغل لهما بسبب العدوان التركي الذي طال محطات الكهرباء في المنطقة، وعدم وجود بديل كهربائي لتشغيلهما، ما سيحرم آلاف المواطنين من المياه بشكل كامل، مشيراً إلى أن مشروع مياه مدينة القامشلي قد يتوقف عن العمل كذلك في ظل استمرار العدوان التركي واستهدافه لمحطات التغذية الكهربائية.

ولفت عثمان إلى أن آثار العدوان التركي لم تقتصر على المدن المذكورة فمحطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة متوقفة عن العمل هي الأخرى، نتيجة استهداف الاحتلال التركي محطة كهرباء الدرباسية المغذية لها منذ عدة أشهر، ما أدى إلى خروج محطة المياه عن العمل وحرمان نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة ومحيطها وريفها الغربي من المصدر الوحيد لمياه الشرب.

ولاحقاً قصفت قوات الاحتلال التركي مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في بلدة رميلان النفطية بريف القامشلي الشرقي.

واستهدف العدوان التركي الليلة الماضية البنى التحتية الخاصة بقطاع الكهرباء في مدن شمال المحافظة، ما أدى إلى خروج محطات تحويل الكهرباء في القامشلي وعامودا و الدرباسية والمالكية و القحطانية من الخدمة.