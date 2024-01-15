الحرارة إلى انخفاض وتحذير من تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في المنطقة الجنوبية والساحلية وأدنى من المعدل في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات مع هطولات غزيرة أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وبارداً ليلاً مع تحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية.

الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة وخفيفة السرعة وتبقى جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة في المناطق الغربية والجنوبية تتجاوز 50 كم/سا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وتكون غزيرة أحياناً كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بارداً ليلاً مع تحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية.