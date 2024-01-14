شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وجُرح آخرون، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرة جديدة، بعد قصفه بصاروخين على الأقل منزلاً يتكون من ثلاثة طوابق في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينياً وجرح العشرات، فيما قصفت مدفعيته حيي الصبرة والزيتون بالمدينة، ما تسبب باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح 10 آخرين.

وقصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف، فيما فجرت قواته عدداً كبيراً من المنازل قرب شارع 10 جنوباً، وشن طيرانه غارات أخرى على منطقة جحر الديك.

أما في جنوب القطاع، فقد ارتكب الاحتلال مجازر أخرى في سلسلة غارات شنها على منازل وسط وشرق وغرب مدينة خان يونس، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا،ً أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى جرح العشرات، كما استشهد 23 آخرون، أغلبهم من النازحين جراء قصف منزلين وسط مدينة رفح ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، فيما جُرح العشرات معظمهم أطفال جراء غارة على منزل في مخيم بربرة وسط المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات في منطقة السوارحة، حيث يتواصل القصف بالمدفعية والطيران على مناطق شمال وشرق المخيم، كما استشهد 6، جراء غارة أخرى شنها الاحتلال على مخيمي المغازي والبريج، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف والإنقاذ للمصابين، تزامناً مع استمرار القصف المدفعي قرب عيادة وكالة الأونروا في مخيم المغازي، فيما أدى قصف آخر على منازل في منطقتي البصة والبركة بمدينة دير البلح إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23843 شهيداً و60317 جريحاً.