الجو بين الغائم جزئياً والماطر وهطولات مصحوبة بالرعد في المناطق الساحلية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها بشكل عام إلى أدنى من معدلاتها على المرتفعات الجبلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية، وممزوجاً بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والساحلية والمرتفعات الغربية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا … يكون الجو غائماً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً في المناطق الساحلية، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية.