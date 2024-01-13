أمطار تعم أغلب المحافظات.. أغزرها 109 مم بريف حمص

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 109 مم في الناصرة بريف حمص.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كمية الهطولات المطرية وفق الآتي:

– دمشق وريفها: الحرمون 20 مم وسرغايا 30 مم والزبداني 31.4 مم ومضايا 32 مم وميسلون 15 مم وجديدة الشيباني 9 مم وعسال الورد 12 مم وقطنا 2 مم والتل 8 مم ودوما 5 مم وقاسيون 2.1 مم ومساكن برزة ودوار المطار 1.5 مم وساحة الحجاز والمشرفة 1.2 مم.

– السويداء: عين العرب 34 مم، والمدينة وشهبا 22 مم وصلخد 14 مم والصورة الصغيرة 10 مم.

– درعا: نوى 31 مم وتل شهاب 32 مم والشيخ مسكين 26 مم وازرع 24.5 مم ودرعا المدينة 15 مم والصنمين 6 مم والمسيفرة 14 مم وبصرى 10.5 مم.

– القنيطرة: حضر 78 مم والقنيطرة المدينة 27 مم ونبع الصخر 22 مم.

– حمص: الناصرة 109 مم ومرمريتا 96 مم وشين 70 مم وقلعة الحصن 94 مم والعريضة 84 مم وتلكلخ 80 مم وتل دو 29 مم والرستن 25 مم والمخرم 30 مم والقصير 6.4 مم.

– حماة: الرصافة وحر بنفسه 42 مم ووادي العيون 40 مم ومصياف 54 مم وعين حلاقيم 32 مم وربعو 28 مم والحميري 18.7 مم ومحردة 22 مم وكفر زيتا 27.5 مم وحماة 17.4 مم وصوران 19 مم والسلمية 15.6 مم والصبورة 18.4 مم والسعن 20 مم والعقيربات 13مم، أما في منطقة الغاب: شطحة 73 مم وعين الكروم 81 مم والكريم 36 مم وأفاميا 25 مم والسقيلبية 23 مم.

– طرطوس: القدموس 45 مم والشيخ بدر 29 مم ومشتى الحلو 75 مم ودريكيش 39 مم وصافيتا 52.5 مم وحمام واصل 23 مم والصفصافة 42 مم وطرطوس 29 مم وبانياس 26 مم.

– اللاذقية: الصلنفة 33.7 مم وكسب 42 مم والمزيرعة 14 مم والقرداحة 40 مم والحفة 15 مم والقطيلبية 46.5 مم وبوقا 2.5 مم ووادي قنديل 5 مم والبهلولية 40 مم واللاذقية 3.5 مم.

– إدلب: جسر الشغور 16 مم وأرمناز 25 مم وإدلب 15 مم وخان شيخون 26 مم وأبو الظهور 5 مم.

– حلب: اعزاز 39 مم وحلب المدينة 40 مم وحلب المطار 25 مم وجرابلس 8 مم والباب 27 مم وعين العرب الشمالية 12 مم ومنبج 16 مم والسفيرة 20 مم وخناصر 16 مم.

– الرقة: بئر محيسن 31 مم والرقة المدينة 14 مم والمنصورة 6.5 مم والكرامة 10 مم والسبخة 11 مم وجديدة الخابور 7 مم.

– الحسكة: المالكية 15 مم والزهيرية 14 مم وهيمو وتل تمر وتل بيدر 10 مم وعامودا وأبو قصايب 6.5 مم والقحطانية والقامشلي والحسكة ومبروكة 6 مم واليعربية وتل علو والهول 7مم والدرباسية 13 مم والجوادية 11 مم وتل حميس 8 مم وتل براك 38 مم وام مدفع 9 مم والشدادي 4 مم والعريشة 11 ومركدة 2 مم.

– دير الزور: الكسرة 8 مم والتبني 2 مم ودير الزور المدينة 2.7 مم.