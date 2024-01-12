بليك جافيون مجنّس في صفوف منتخبنا السلوي

تشرين:

خطوة جديدة لاتحاد كرة السلة من أجل كسب ثقة الجمهور، تمثلت في تجنيس اللاعب الأمريكي “بليك جافيون” ليكون في صفوف منتخبنا الوطني لكرة السلة خلال المرحلة القادمة.

ويبلغ جافيون من العمر 27 عاماً وطوله 191سم، ويلعب بمركز صانع الألعاب، وهو لاعب في صفوف فريق الشانفيل اللبناني، وخاض هذا الموسم برفقة فريقه 10 مباريات.

وسجّل اللاعب 269 نقطة في الدوري اللبناني، كما قدّم 65 تمريرة حاسمة، واستطاع أن يقوم بـ60 ريباوند، كما أنّه قام بـ16ستيلا ، ولكنه لم يقم بأي بلوك.

أما نسب تسجيل اللاعب فمن داخل القوس سجّل 76 محاولة من أصل 118 بنسبة نجاح 64.4%، بينما استطاع أن يسجل 22 ثلاثية من أصل 68 محاولة من خارج القوس بنسبة نجاح 32.4%.

وعلى خط الرميات الحرة سجّل بليك 51 رمية من أصل 62 بنسبة نجاح 82.3%، ويمتلك اللاعب 32 تورن أوفر في مبارياته الـ10 التي لعبها هذا الموسم.

ولعب جافيون هذا الموسم 397 دقيقة، وكانت أفضل مبارياته هذا الموسم المواجهة الأخيرة التي جمعت فريقه مع “الهومنتمن”، حيث سجّل 38 نقطة وكانت فاعليته 37 في ذلك اللقاء.

يشار إلى أنّ آخر اللاعبين المجنسين في منتخبنا كان “براندون بيترسون ” الذي شارك مع “نسور قاسيون” في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.