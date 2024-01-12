الجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1700 متر ويكون الجو بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية، ويكون الهطل ممزوجاً بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية.