مسؤولة أممية:«إسرائيل» تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً باولا بيتانكور أن قطاع غزة تحول إلى مكان غير صالح للعيش، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وقالت بيتانكور في حديث لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية: «إن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم من خلال إصدارها أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية».

وأشارت بيتانكور في هذا السياق إلى «تدمير البنية التحتية المدنية للقطاع وتدمير المنازل والمرافق وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية”، لافتة إلى أنه ولإجراء تقييم لإعادة الإعمار على الأرض “يجب السماح للأمم المتحدة بالوصول الكامل وغير الخاضع للرقابة إلى المناطق المتضررة».