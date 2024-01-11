حملات متواصلة لتجميل الشوارع الرئيسة في مدينة درعا.. ودخول محاور جديدة حيّز الإنارة البديلة

درعا – عمار الصبح:

يواصل مجلس مدينة درعا تجميل المزيد من الشوارع الرئيسة في المدينة، عبر زراعة الجزر والمنصفات والأطاريف بالأشجار التزيينية والحراجية.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري، أنّ أعمال الزراعة التي جرى تنفيذها من قبل كوادر وفنيي مديرية الحدائق في مجلس المدينة، شملت العديد من الساحات والحدائق العامة وجزر ومنصفات الشوارع الرئيسة في المدينة، حيث شملت أعمال الزراعة المنطقة الممتدة خلف الفرن الآلي ومن خلف فرع الحزب ولغاية مدرسة الأموية، والشارع الممتد من دوار البانوراما ولغاية دوار كراج الضاحية في حي المطار، فضلاً عن حديقة حي المطار في مدينة درعا.

ولفت إلى أن الأعمال متواصلة في بقية ساحات وشوارع المدينة بالتتابع، بهدف إضفاء منظر أكثر جمالية، وبما يزيد من مساحات الظل في أرجاء المدينة ومضاعفة رقعة المتنفس الطبيعي الأخضر، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على الأشجار المزروعة وعدم المساس بها أو اقتلاعها من أماكنها.

وبالتوازي، يواصل مجلس المدينة تنفيذ المزيد من أعمال إنارة شوارع وساحات المدينة بالطاقة الشمسية وحسب الأولويات، ما يخفف من الاعتماد على الكهرباء في الإنارة.

وفي هذا السياق، ونظراً لأهمية إعادة تأهيل وتفعيل الأسواق التجارية في المدينة وتنشيط الحركة التجارية فيها، أجرى مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستوطنات البشرية “الموئل”، أعمال إعادة تأهيل وصيانة الشارع الممتد من دوار المصري في حي المنشية في منطقة درعا البلد ولغاية مدرسة القادسية شرقي مركز الهاتف الآلي، مروراً بسوق “السويدان”.

وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب (26) وحدة إنارة بالطاقة الشمسية البديلة، موزعة على طول المحور، بالإضافة للقيام بأعمال تركيب الأطاريف والأرصفة الممتدة على جانبي الطريق.

ومع دخول هذه المحور حيّز الإنارة، يكون قد انضم إلى العديد من المحاور التي أنجزت في فترات سابقة، ومنها إنارة أحياء سكنية وأسواق تجارية بالطاقة الشمسية وربط هذه الأحياء والأسواق مع بعضها.