3.5 ملايين خدمة قدمها مشفى الباسل في طرطوس العام الماضي

طرطوس – رفاه نيوف:

ما زال قطاع الصحة بخير رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية الظالمة، فحوالى ثلاثة ملايين ونصف مليون خدمة قدمتها الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس العام الماضي، ولم تقتصر على أهالي طرطوس، وإنما على مرضى قادمين من محافظات أخرى وبعض الحالات القادمة من لبنان حسبما أكده الدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل، وقد توزعت الخدمات على 32788 ألف عملية جراحية، و تم توفير خدمات إسعافية لأكثر من 128159 مراجعاً، و 148740 مراجعاً للعيادات وأجري 2778583 تحليلاً مخبرياً، و 120390 صورة شعاعية ، و 16953 صورة طبقي محوري متعدد الشرائح، و 5598 صورة مرنان، و 2693 تفتيت حصيّات.

31312 تخطيط قلب و 5909 معالجة كيماوية للأورام و 19484 جلسة كلية صناعية.

وبيّن عمار، أن المشفى عمل خلال العام الماضي على تطوير وتوسيع بعض الأقسام بهدف التوسع بتقديم الخدمات، ومنها تحديث مخبر التشريح المرضي ومخبر الجراثيم وتوسيع قسم العمليات الإسعافية.

كما لفت إلى أنه تم رفد المشفى بأجهزة جديدة ووضعت في الخدمة، ومنها: تركيب جهاز ماموغراف جديد و جهاز إيكو مع مجسات منحنية وخطية – أربع أجهزة غسيل كلية -جهاز مونيتور عدد (٧) – جهاز تخطيط قلب عدد (2)- جهاز إيكو دوبلر ملون – جهاز صدمة.

وأكد عمار أن المشفى مستمر بتقديم خدماته وتطوير عمله، من خلال كادر طبي وتمريضي متميز، يملك الخبرة والكفاءة.