مبادرة من خبراتنا في قطر لدعم المنتخب

تشرين- سامر اللمع:

واصل نسور قاسيون استعدادهم لمواجهة أوزبكستان في افتتاح مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا..

وشهدت الحصة التدريبية أمس مبادرة من قبل عدد من خبراتنا الكروية المقيمة في قطر تمثلت بزيارة قصيرة قبل بدء التدريبات، بهدف تقديم الدعم والمساندة للاعبينا..

وضم الوفد كلّاً من: تركي الياسين، فراس الخطيب، رضوان الشيخ حسن، عاطف جنيات، تمام حمدون، عبد اللطيف مقرش إضافة إلى الإعلاميين مازن الريس ووائل البزرة..

بدوره عبّر المدير الفني هيكتور كوبر عن سعادته بهذه المبادرة مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل غاية مشتركة وهي تقديم الأفضل والوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة.

من جهته عبّر نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السيد عبد الرحمن الخطيب عن شكره لهذه المبادرة الكريمة، لافتاً إلى أن هدفنا جميعاً هو العمل على إسعاد الشعب السوري.