الحرارة إلى انخفاض.. وهطولات مطرية متفرقة أعلاها 40 مم في شطحة بحماة

تشرين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية.

الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة في المنطقة الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساءً.

غداً.. توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية وممزوجة بالثلج فوق المرتفعات الجبلية ليلاً.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 40 مم في شطحة بالغاب.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة حمص: قلعة الحصن 10 مم ومرمريتا 8 مم والناصرة 6 مم وشين والعريضة 2 مم والرستن 1 مم.

– محافظة حماة: مصياف 18 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 11 مم والحميري 5 مم وحربنفسه وكفر زيتا وحماة 4 مم، ومحردة والصبورة 2 مم وصوران والسلمية 1 مم.

– في الغاب: شطحة 40 مم وعين الكروم 31 مم والكريم 18 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 4 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 11 مم والشيخ بدر 7 مم، ومشتى الحلو 12 مم ودريكيش 14 مم وصافيتا 9 مم، وحمام واصل 8 مم والصفصافة 6 مم وطرطوس 1 مم وبانياس 10 مم.

– محافظة اللاذقية: الحفة 27 مم والقطيلبية 6 مم ووادي قنديل 18 مم ومطار الباسل 27 مم وبوقا 29 مم والبهلولية 34 مم اللاذقية 20 مم.

– محافظة حلب: إعزاز 2 مم وحلب 1 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور 19 مم وأرمناز 12 مم وإدلب 7 مم وأبو الظهور 1 مم.