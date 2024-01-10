16 مليار ليرة للمشروعات المتعاقد عليها من فرع الشركة العامة للبناء في السويداء

السويداء – طلال الكفيري:

بيّن مدير فرع الشركة العامة للبناء في السويداء المهندس برجس الكفيري لـ” تشرين”،أن قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها من الشركة، تبلغ نحو 16 مليار ليرة، حيث تتضمن هذه العقود تنفيذ أسقف بيتونية لمقاسم سوق هال مدينة السويداء، وإكمال أعمال الإكساء في القصر العدلي في مدينة السويداء، إضافة لتنفيذ أعمال الهيكل والإكساء الجزئي للأبراج والجزيرة الثالثة في السكن الشبابي الكائن في قرية سليم.

ولفت إلى أن هناك مشروعات أخرى قيد التعاقد بقيمة تبلغ 1.270 مليار ليرة، تتضمن تنفيذ سور لدائرة الإنتاج النباتي في بلدة على لمصلحة مديرية زراعة السويداء، وتنفيذ أعمال ترميم لمراكز صحية في كل من كفر اللحف وبلدة القريا، إضافة لترميم مستودع اللقاح في مدينة السويداء.

منوهاً بأن الفرع أنهى العام الماضي الأعمال البنائية والإنشائية بـ 18 مشروعاً كان قد بوشر العمل بها منذ سنين عدة، حيث بلغت قيمة المشروعات المسلمة للجهات العامة التي تتبع لها نحو 5 مليارات ليرة، تتضمن مشروع المجمع القضائي في صلخد مع تجهيزاته المكتبية، ومشروع الصرف الصحي الرديف لقرية سهوة بلاطة والذي بدئ العمل به عام 2017 بطول 3 كم، وتنفيذه جاء لحماية سد سهوة بلاطة من التلوث المهدد لبحيرة السد المستخدم لسقاية المزروعات والأشجار المثمرة. كما أنهى الفرع الأعمال بمشروع مستودع إكثار البذار في بلدة المزرعة حيث تم وضعه في الاستثمار، ويضاف إليه مشروع تنفيذ سور خارجي للمستودع.

ولفت إلى أن من المشروعات المسلّمة أيضاً مشروع السكن الشبابي في قرية سليم المتضمن 12 وحدة سكنية، ومشروع ترميم قصر المحافظة الجزء الثاني والثالث، ومشروع محطة تحويل كهرباء، ومدرسة في قرية المجدل، وبناء أسقف في سوق هال مدينة السويداء، فضلاً عن تنفيذ عدد من الطرق في مدينة شهبا، وتنفيذ خطوط للصرف الصحي في كل من مردك وعتيل والقريا وحبران وسهوة الخضر، والرحا ومصاد، إضافة لتنفيذ سبعة مقاسم جديدة في سوق هال مدينة السويداء.