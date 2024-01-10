11.8 مليار ليرة قيمة الخدمات المقدمة لصالح وزارة الدفاع في بريد طرطوس

طرطوس- ثناء عليان:

كشف مدير فرع بريد طرطوس سامي علي أن المديرية قامت بتنفيذ 6678 خدمة لصالح وزارة الدفاع خلال العام 2023، وتتضمن “تقبيض” منحة أبناء العسكريين ومنحة ذوي الشهداء وحوالات المتفوقين، وتعويضات نهاية الخدمة للمستحقين من الاحتياطيين المسرحين، حيث بلغت القيمة للمدفوعات حتى تاريخه أكثر من 11 مليار و 800 مليون ليرة عن طريق مكتب مديرية بريد طرطوس والمكاتب الموجودة في كل من (بانياس، صافيتا، الدريكيش، والشيخ بدر)، وبين علي أن تسليم التّعويض المالي ينحصر بصاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونياً بموجب وكالة عدليّة خاصة صادرة عن الكاتب بالعدل، تنصّ على قبض الحوالات الماليّة أو بموجب وكالة عامة أصولية، أو بموجب البطاقة الشّخصيّة مع شهادة تأدية الخدمة، وفي حال عدم وجود بطاقة شخصية يستعاض عنها بإخراج قيد مدني، كما يستعاض عن شهادة تأدية الخدمة بدفتر خدمة العلم، شرط أن يكون موضحاً فيه تاريخ التسريح، لافتاً إلى أن قيمة التعويض للشخص المستحق حسب الرتبة وسنوات الخدمة كاحتياط.

وفيما يخص الخدمات الأساسية، بيّن علي أن عدد الظروف المسجلة المرسلة من خلال المديرية بلغ 106516 ظرفاً ، وعدد العلب البريدية 138 علبة، لافتاً إلى أن سبب انخفاضها يعود إلى تطور التكنولوجيا ولجوء الكثير من المواطنين إليها، أما خدمة البريد العاجل فيمكن للمواطنين إرسال وثائقهم إلى خارج القطر عن طريق هذه الخدمة، حيث تم إرسال 33 مادة خارج القطر خلال العام 2023. وعن الحوالات البريدية، أكد مدير البريد أنها متوفرة في مركز المحافظة والمراكز الأساسية بتكلفة أقل من الشركات الخاصة وبذات السرعة، لافتاً إلى أنه تم إرسال 11025 حوالة مسحوبة، كما تم دفع 473530 راتباً من التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، منها 60 ألف راتب تم إيصاله إلى المنزل، إضافة إلى دفع 89 ألف راتب تأمين ومعاش وإيصال 9500 راتب منها للمنزل.

ولفت علي إلى بيع أكثر من 715 ألف بطاقة يانصيب في السحوبات الدورية ورأس السنة، و715 ألف بطاقة “امسح واربح”، كما تم منح 40 ألف وثيقة غير عامل و 62848 وثيقة سجل مدني متنوعة، و4500 وثيقة غير محكوم، إضافة إلى دفع 6994 راتباً عن طريق نقطة بيع المصرف العقاري في المحافظة.