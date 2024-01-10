161 مليار ليرة اعتمادات المواصلات الطرقية لهذا العام … والتوجه نحو تشكيل شبكة طرق آمنة لتحقيق التنمية المستدامة على كامل مساحة القطر

دمشق – ميليا اسبر:

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس البشارة جريس في تصريح خاص لـ” تشرين” عن إستراتيجية عمل المؤسسة ضمن خطة عام 2024، حيث تتجه رؤية المؤسسة نحو تشكيل شبكة طرق آمنة، تتكامل مع بقية أنماط النقل لتحقيق التنمية المستدامة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن اعتمادات المؤسسة للعام الحالي /161/ مليار ليرة موزعة على مجالات عدة.

التركيز على الأوتوسترادات

ففي مجال الصيانة والسلامة المرورية عبر إبرام عقود مع القطاع العام والخاص بموجب مناقصات للتقليل من حوادث السير، ومن أهم مشاريع الصيانة التركيز على الأوتوسترادات (دمشق- طرطوس- اللاذقية-حماة – حلب) وتزويدها بوسائل السلامة المرورية كأولوية أولى، إضافة إلى التركيز على محور دمشق- تدمر- دير الزور واستكمال صيانة محاور دير الزور– الميادين- البوكمال، وأيضاً الصيانة على محاور الشبكة الأخرى الممتدة على كامل الشبكة الطرقية المدرجة في الخطة، بحيث يتم تحقيق التنمية المتوازنة والحفاظ على استمرارية الحركة المروية على كامل المحاور. مضيفاً: تم تخصيص لبند الصيانة والسلامة المرورية في خطة عام 2024 (123.5) مليار ليرة .

السلامة المرورية

وضمن استراتيجية المؤسسة في الحفاظ على السلامة المرورية، بما يخص هندسة المرور، العمل على الاستمرار بتطوير معمل الإشارات الطرقية وزيادة الإنتاج به، بما يضمن تغطية محاور الشبكة الطرقية من (إشارات دلالة- تحذيري- كفوف عاكسة- محددات جوانب) من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج من (صاج- مجاري- ورق عاكس- مستلزمات معمل الحدادة..)، لافتاً إلى السعي لتركيب الإشارات من خلال عمال المؤسسة وورشاتها الموزعة في الفروع وإبرام عقود لتركيب الإشارات في حال الحاجة، حيث من المتوقع تركيب /20/ألف إشارة مختلفة، وكذلك تفعيل عمل ورشات الدهان الطرقي والاستفادة من الطاقة القصوى لها وتأمين المواد اللازمة لاستمرار عملها بالمواصفات الفنية الجيدة، حيث من المتوقع تنفيذ /200/ كم ثلاثة خطوط، وكذلك السعي لربط القبابين إلكترونياً وتأهيل قبابين جديدة ووضعها بالخدمة لضبط الحمولات المخالفة التي تسير على الشبكة الطرقية.

استكمال مشاريع

أما في مجال المشاريع المستمرة الجديدة، فبيّن البشارة وجود مشاريع عدة، سوف يتم العمل على استكمالها، أهمها مشروع حمص- مصياف / المرحلة الأولى- الثالثة/ والسعي لإنهاء المشروعين خلال العام القادم. وكذلك استكمال العمل في مشروع حماه – السلمية والعمل على إنهائه خلال العام القادم، إضافة إلى متابعة تنفيذ عقدة تل قرطل على اتوستراد حمص- حماة ، و استكمال تنفيذ الطريق الحدودي في السويداء وإنهاء أعماله، مضيفاً: تم إنهاء تأهيل جسري عسان والنيرب في محافظة حلب، و استكمال مشروع اتوستراد حمص- السلمية.

الاستمرار بتسديد بدلات الاستملاك

أما فيما يتعلق بمشاريع الاستملاك، فقد تم الاستمرار في تسديد بدلات الاستملاك لمستحقيها ومتابعة حماية الطرق من التعديات والسعي مع الجهات المعنية لقمع هذه المخالفات، وفي مجال البحوث الطرقية والمختبرات تم تفعيل دور المخابر الموزعة على الفروع في ضبط الجودة وتطبيق المواصفات الفنية.

صعوبات

وذكر البشارة أن أبرز الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة، تأخر تنفيذ المشاريع لدى الجهات المنفذة، نتيجة ارتفاع سعر المحروقات وعدم تزويدها الكميات اللازمة من المحروقات لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى التعديات على حرم الطرق المركزية، وأيضاً مشكلة الزحف العمراني على شبكة الطرق المركزية، حيث يتم الربط بشكل غير نظامي ويؤثر على التصريف المطري، ويشكل خطراً على السلامة المرورية، منوهاً كذلك بوجود الحمولات الشاذة التي تمر على الطرقات المركزية والتي تؤدي الى حدوث تشوهات جسيمة في الطرق المركزية، إضافة إلى عدم رصد المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل مراكز القبابين المخربة بفعل الإرهاب وعدم ضبط الحمولات من مصادر التحميل، وقلة الخبرات الفنية وقدم الآليات لدى الجهات المنفذة للمشاريع، ما يحد من اتباع أساليب متطورة في الصيانة والاكتفاء بالطرق التقليدية، مشيراً أيضاً إلى عدم توفر العدد الكافي واللازم من سيارات الخدمة لمتابعة الأعمال والإشراف على تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ، وصعوبة تأمين المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) لسيارات الخدمة وأجهزة الإشراف بالمؤسسة.

مشاريع جديدة

مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أشار إلى وجود مشاريع جديدة، حيث تم الانتهاء تنفيذ جسر عسان، وكذلك فتح طريق تحويلة الحفة، مشروع معالجة انزلاقات القرعانية على طريق اللاذقية– كسب) وصلة ربعو بطول 5كم ( حمص – مصياف مرحلة 3)، والانتهاء من مشروع تعريض اتوستراد دمشق – حمص ( معلولا)، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، حيث بلغت نسب

التنفيذ: – حمص –مصياف : المرحلة الأولى 86% , المرحلة الثالثة 56% ، بينما حمص- السلمية 77%، وحماة –السلمية: 72%.

منجزات العام الماضي

وختم البشارة بأهم ما أنجزته المؤسسة خلال العام الماضي، ففي مجال الصيانة، تمت صيانة /142/ كم من الشبكة الطرقية المركزية، موزعة على مختلف المحافظات ،وفي مجال هندسة المرور، تم تنفيذ 73 كم مقطع كامل (خطين أصفر + خط أبيض) دهان حراري ثيرموبلاستيك موزعة على عدة محافظات, أهمها(تحويلة حلب الجنوبية, تحويلة حمص, الأوتستراد الدولي ضمن حدود إدلب, أوتوستراد دمشق – درعا)، إضافة إلى تصنيع 15706 إشارات طرقية بمختلف أشكالها، وكذلك تركيب 10908 إشارات طرقية بمختلف أشكالها، و تركيب 6250 مسماراً عاكساً.