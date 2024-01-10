حظوظ التأهل للدور الثاني مئة بالمئة بابلو صباغ: سعيد بوجودي مع النسور

تشرين – إبراهيم النمر:

كشف لاعب منتخبنا الوطني ” بابلو صباغ ” أنه سعيد بوجوده مع منتخبنا الوطني، وذلك بعد إجراءات طويلة، وكذلك كانت أسرته فرحة حيث شجعته على اتخاذ هذا القرار”.

وتابع صباغ : أرى حظوظ منتخبنا في العبور إلى الدور الثاني بنسبة 100% فنحن نمتلك منتخباً قوياً، ولدينا مدرب كبير، وعناصر مميزة وسنبذل قصار جهدنا في الدور الأول لنتأهل و نمضي رويداً رويداً لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، لم لا؟ وذلك من أجل تحقيق حلم التتويج بالكأس.

وأضاف صباغ: كل منتخب تأهل إلى هذه البطولة هو منتخب قوي، وتنتظرنا مباريات صعبة، نحن نستعد كما يجب لعلمنا المسبق أن مجموعتنا ليست سهلة، ونحن واثقون من أنفسنا جيداً.

وواصل بابلو: المباراة التي تشغلني حالياً هي مباراة الافتتاح ضد أوزبكستان لأنها مفتاح البطولة، وبناءً على نتيجتها التي ستكون إن شاء الله الفوز، يمكن بعدها التفكير في اللقاء الثاني والثالث.

و أشار صباغ إلى أن الأجواء جيدة ومثالية في المنتخب، وعلاقته بالمدرب جيدة وهو يتكلم اللغة نفسها وكوبر مدرب كبير، ويريد أن يصنع التاريخ مع المنتخب..

وختم مهاجم النسور بابلو صباغ حديثه بالقول: أريد شكر الجماهير السورية على دعمها لنا ولي شخصياً، وأنا سعيد بارتداء قميص المنتخب، وأعدهم أن نقدم كل ما بوسعنا من أجلهم.