الجلاء يستضيف النواعير وعينه على صدارة دوري كرة السلّة

تشرين- حاتم شحادة:

يستضيف الجلاء في صالة الجلاء في محافظة حلب فريق النواعير في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري السُّوري في كرة السلة.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز واعتلاء الصدارة بالشراكة مع الوحدة، الذي تعثّر أمام الأهلي في حلب أمس الجمعة.

كما يسعى الكرامة للاقتراب من الصدارة أيضاً عندما يستضيف الحرية في صالة غزوان أبو زيد في حمص في مباراة تُقام من دون جمهور، وذلك تنفيذاً لعقوبة انضباطية في حق جمهور الكرامة.

وتبدو الأفضلية واضحة لفريق الكرامة الذي بدأ يسير في خط تصاعدي على صعيد الأداء والنتائج.

وكانت مباريات المرحلة أسفرت عن فوز الجيش على الوثبة صاحب المركز الأخير بنتيجة98-79.

فيما نجح أهلي حلب في حسم القمة الجماهيرية أمام الوحدة بنتيجة 82-74.