منتخبنا يفرض التعادل مع قيرغيزستان

تشرين- سامر اللمع:

تمكّن منتخبنا الوطني الأول من الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي مع قيرغزستان بهدفٍ لمثله في مباراة ودية على ملعب مكتوم بن راشد، تأخر منتخبنا بهدف في الدقيقة 48 وأدرك التعادل في الدقيقة 71 عن طريق إبراهيم هيسار.

لعب منتخبنا بعشرة لاعبين ابتداءً من الدقيقة 59 بعد طرد خالد كردغلي.

المدير الفنّي هيكتور كوبر أشرك 22 لاعباً (بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة).

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات وتحضيرات منتخب نسور قاسيون قبيل المشاركة في النهائيات الآسيوية، التي تستضيفها قطر بدءاً من 12 الشهر الجاري.

منتخبنا سيلعب يوم الاثنين القادم مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الماليزي كآخر سيناريو تحضيري قبل التوجّه إلى الدوحة.

منتخبنا وقع في المجموعة التي ضمته إلى جانب منتخبات أوزبكستان وأستراليا والهند، حيث يتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

مباراة الأمس بالتأكيد التي كانت بعيدة عن عدسات وعيون الإعلام ربما اعتبرها كوبر الأرجنتيني المدير الفني لمنتخبنا مهمة قبل الاختبار الحقيقي، ومن أجل الاطلاع على مستوى اللاعبين الأجانب الذين ضمهم لتدعيم صفوف المنتخب، بدلاً من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والدوري المحلي على حد سواء، فهل سيكونون ورقة رابحة لكوبر وجهازه الفني؟ أم سيكتمل المشهد المؤسف الذي تعيشه كرتنا، وهي التي شاركت قبل ذلك في 6مرات سابقة وخرجت من الدور الأول، حدود كرتنا تتوقف عند هذا الحد ليس أكثر.