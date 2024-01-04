مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان.. 50 شهيداً وعشرات الجرحى بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة

تشرين:

استشهد أكثر من 50 فلسطينياً أمس من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا مسجداً ومحيط مستشفى ناصر ومنازل عدة تؤوي نازحين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين.

كما استشهد 17 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون من جراء قصف طيران الاحتلال منازل في مخيمي دير البلح والنصيرات وسط القطاع وفي مدينة رفح جنوبه.

وارتفع عدد الشهداء من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 22300 شهيد ونحو 57300 جريح في حصيلة غير نهائية.

إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين، الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصل إلى مليون منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت وكالة «وفا» عن الأمم المتحدة قولها في تقريرها الإنساني اليومي: «أصبحت رفح الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي».

وبحلول نهاية عام 2023 قدرت وكالة «أونروا» عدد النازحين في قطاع غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أي ما يقرب من 85 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، بمن في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات للانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثاً عن السلامة.

ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة لـ«أونروا» في القطاع.

بدورها أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، وقالت في بيان: «لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع بالعراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء».