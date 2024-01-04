شحنة أدوية جديدة للقامشلي 

الحسكة – خليل اقطيني:

زوّدت مديرية الصحة في الحسكة المنطقة الصحية في القامشلي بشحنة جديدة من الأدوية.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف، أن هذه الشحنة تضمنت أنواع الأنسولين” المختلط والسريع والبطيء” وأدوية اللايشمانيا والمسكنات وخوافض الحرارة والمميعات الفموية، إضافة إلى كمية من اللوازم الطبية.

مبيناً أن مديرية الصحة وجهت المنطقة الصحية في القامشلي بتوزيع هذه الكمية من الأدوية على كل المراكز الصحية في المنطقة، من أجل وضعها في خدمة مراجعيها من المرضى، ولاسيما المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري واعتلال العضلة القلبية، الذين هم بأمسّ الحاجة لاستخدام الأنسولين والمميعات باستمرار.

وأوضح خلف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلّمت مديرية الصحة في الحسكة كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمنت 200 كغ من المضادات الحيوية لأمراض العين ومسكنات وخافضات حرارة وفيتامينات ومعقمات طبية، إضافة إلى 5 أجهزة لمعالجة مرضى اللايشمانيا بالآزوت السائل.

مشيراً إلى أن وزارة الصحة كانت قد زودت مديرية صحة الحسكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بكمية كبيرة من اللقاحات الروتينية، إلى جانب لقاح الكبد الكهلي. وذلك في ثاني شحنة من الأدوية تتسلمها مديرية الصحة في الحسكة من وزارة الصحة خلال أيام.

ولفت خلف إلى أن الشحنة الأولى كانت “نوعية” تحتوي على كمية من الأدوية اللازمة لمعالجة العديد من الأمراض المزمنة، كما استلمت المديرية قبل ذلك شحنة مكونة من 10 أطنان من الأدوية الإسعافية والسيرومات، مقدّمة من الوزارة، إضافة إلى شحنة مستلزمات جلسات غسيل كلى صناعية وكمية من الأدوية النوعية، مقدّمة من منظمة الصحة العالمية، بإشراف وزارة الصحة، تتضمن 3500 جلسة غسيل كلى صناعية لزوم عمل قسم الكلى الصناعية في الحسكة، وأدوية نوعية لمرضى القصور الكلوي والصرع.