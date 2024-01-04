التأمين الزراعي أصبح اختيارياً بعد أن كان إلزامياً.. 28 ألف بيت محمي مشمول بالتأمين الزراعي 

طرطوس- ثناء عليان:

يستوجب دور المزارع في تحقيق الأمن الغذائي، وتأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعية في المجتمع، وجود مظلة تأمينية تحميه من أخطار الطّبيعة، ومن هنا انطلقت فكرة التأمين الزراعي، حسبما أكدّه مدير فرع السُّورية للتأمين في محافظة طرطوس محمد حسن.

وثيقة التأمين الزراعي

ولفت إلى أنّ وثيقة التأمين الزراعي تغطي البيوت البلاستيكية من أجل الزراعات المحمية “الأضرار الناجمة عن “وزن البرَد وثقله، وزن الثلج، الزوبعة، العاصفة، الفيضانات، التنين البحري، الصقيع، الانهيارات الأرضية، الزلازل والبراكين” ، وتُقبل طلبات الحصول على الوثيقة في مقر فرع المؤسسة العامة السُّورية العربية للتأمين في محافظة طرطوس.

28 ألف بيت مؤمن:

وأشار حسن إلى أنّ عدد العقود التأمينية الزراعية التي تمّ إبرامها من قِبل مزارعي المحافظة من بداية إطلاق المشروع في آب 2022 وحتى تاريخه، بلغت 28 ألف عقد للتأمين على البيوت المحمية، وقد تضمنت العقود إبرام أكثر من عقد لعدد من المزارعين، يمتلكون أكثر من بيت محمي، لافتاً إلى أنّ سقف تغطية العقد التأميني الزراعي خمسة ملايين ليرة فقط للبيت المحمي الواحد، في حال كان الضرر شاملاً للنايلون والحديد والمحصول.

ويعدّ التأمين الزراعي –حسب حسن- من المنتجات التأمينية التي تم طرحها مؤخراً في السوق السُّورية، ويحتاج إلى الكثير من العمل والوقت من أجل تسويق هذا المنتج، وتعريف المزارع بأهميته، ومن أجل ذلك، تم بالتعاون مع مديرية الزراعة، إجراء العديد من اللقاءات والندوات مع المزارعين لشرح أهمية التأمين الزراعي.

5 ملايين سقف العقد

وعن إمكانية رفع سقف العقد التأميني مستقبلاً من خمسة ملايين إلى أكثر، وخاصة أن هذا المبلغ قليل تجاه الخسائر التي تصيب الفلاحين نتيجة الكوارث الطبيعية، أكدّ حسن أنّه سيتم إعداد دراسة شاملة ومستفيضة عن التأمين الزراعي في الفترة الماضية من أجل تذليل الصعوبات، وتدارك الثغرات وبيان إمكانية رفع السقف أم لا.

شروط جديدة:

وعن الإجراءات الجديدة لعملية التأمين الزراعي، أكد حسن أنه مع بداية العام 2024 سيصبح التأمين بالنسبة للمزارعين خيارياً بعد أن كان إجبارياً، مع تطبيق شروط جديدة كإجراءات الكشف على البيوت البلاستيكية قبل التأمين من أجل التأكد من عدم وجود ضرر قبل التأمين، لافتاً إلى أنّ المؤسسة تقوم بتقديم التسهيلات كلها للمزارع من خلال تزويده بشروط التأمين وشرح أي استفسار يحتاجه، وذلك بغية أن تكون الفكرة التأمينية واضحة، وبالرغم من انطلاق المشروع في آب عام 2022 مازالت المؤسسة تواجه بعض الصعوبات -حسب حسن- وأهمها عدم وعي المزارع بأهمية التأمين على مزروعاته، ودعا لتنشيط دور الإعلام في هذا المجال من خلال نشر التوعية، والتعريف بمفهوم التأمين عامة والتأمين الزراعي بشكل خاص، لكونه منتجاً جديداً، مبيناً أنّ المؤسسة السُّورية للتأمين تعدّ من أعرق وأقدم شركات التأمين العاملة في السوق السُّورية، حيت يتم إنتاج وإصدار العديد من المنتجات التأمينية، وأهمها “تأمين المركبات، والحريق، والتأمين الهندسي، وتأمين حماية الأسرة، وتأمين المسؤولية، والتأمين الزراعي وغيرها.